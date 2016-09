Las cartas que postularían a la Alcaldía de Victoria

Nuevos rostros se suman a la eventual nómina de candidatos a la alcaldía para el acto eleccionario programado para el año venidero (2008).

El actual alcalde de la Comuna Jorge Saffirio, (DC) postularía por un nuevo período siendo el candidato oficial de la Concertación, coalición gobernante. También es de conocimiento público que el concejal Gregorio de la Maza, es la carta oficial de la Alianza por Chile (R.N. -U.D.I.) En tanto, el ex concejal Hugo Monsalves, por tercera vez postula al sillón alcaldicio, quien lo haría por los independientes.

Lo que es noticia sin duda es la nominación de Patricio Villablanca, ex alcalde y ex concejal, quien habría manifestado inicialmente ser candidato a Concejal, pero después de madurarlo, dijo que reinsistirá aduciendo su voto duro. Y lo que sorprenderá a muchos victorienses es también la eventual postulación del comerciante Paulo Miranda, quien hasta la fecha nunca había dado indicios de postular al sillón alcaldicio. Eso es lo que sabemos hasta el momento, más novedades, tal vez en la próxima edición.

Jrge Saffiro: Tres períodos como Alcalde y ha perdido el Norte de su gestión tal cual lo ha hecho la Concertación, amén de muchas irregularidades en el manejo y destino de recursos Municipales, sólo piensa en repostularse, le rinde cuentas a su partido( D.C.).

Gregorio de la Maza: A seguido el ritmo del Alcalde,no ha sabido fiscalizar, le ha metido el Alcalde muchos “goles” de “mitad de cancha”, no tiene carácter ni personalidad necesaria para ser la Primera Autoridad de la Comuna, le rendirá cuentas a su Partido( U.D.I.)

Hugo Monsalves:Eterno candidato,hijo y estafeta predilecto de Muñoz Barra, si él llegara a ser Alcalde, estaríamos a merced del Senador, para todo tendría que pedir la venia al Senador(Patria y Libertad,P.P.D.,Barrerista)

Patricio Villablanca: Se le dió la oportunidad y la desperdició, nunca cambió sus hábitos y temperamento,sería muy útil como concejal, sin partido , pero (Partido Radical,P.P.D.,Fra-Fra,Francisco Prat(U.D.I.-R.N.)

Pablo Miranda:Dirigente Deportivo,Comerciante, colaborador de la Comuna, sin Partido Político, jóven , dinámico,lo he visto hacer mucho por Victoria,colaborador en lo que se le pida, apuesto, me encanta, sería encantada su Secretaria Personal. La MEJOR CARTA para la Comuna.